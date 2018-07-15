  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في انهيار النفق في بيسان

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 09:14

تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في انهيار النفق في بيسان
من مكان الحادث، الجمعة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في الناصرة قامت، الليلة الماضية، اعتقال اثنين من المشتبه بهم بالإهمال في حادثة النفق في بيسان لغاية يوم غد الإثنين، فيما أطلقت سراح الثالث بشروط مقيدة.

وأسفرت الحادثة عن مصرع الشاب محمد عاهد زيادات (20 عاما) من قرية المقيبلة، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر انهيار النفق في إطار مشروع للطاقة في المجلس الإقليمي "عيميك همعيانوت" قرب بيسان، صباح أول من أمس الجمعة.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الحادث نتج عن انهيار رافعة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

والجدير ذكره أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بيسان
#انهيار النفق
#حوادث العمل
#المقيبلة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

على طريق العودة: أهالي معلول يحيون الذكرى الـ70 للتهجير
على طريق العودة: أهالي معلول يحيون الذكرى الـ70 للتهجير

2018-07-15

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

2018-07-15

حيفا: دعوات للتظاهر نصرة لغزة ورفضا لقصف الاحتلال
حيفا: دعوات للتظاهر نصرة لغزة ورفضا لقصف الاحتلال

2018-07-14

الأكثر قراءة

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

2018-07-14
مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

2018-07-14
الاحتلال يرفض

الاحتلال يرفض "التهدئة" ويسعى لكسر قاعدة "القصف بالقصف"

2018-07-14
القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

2018-07-14
وفاة المحاضرة والباحثة د. ماري توتري

وفاة المحاضرة والباحثة د. ماري توتري

2018-07-14