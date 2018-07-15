  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شخص وإصابة آخرين بانقلاب سيارة على شارع رقم 70

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 14:21

مصرع شخص وإصابة آخرين بانقلاب سيارة على شارع رقم 70
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق سيارة خصوصية مصرعه وأصيب شخصان في حادث طرق ذاتي على شارع رقم 70 قرب محول الطرق "إلياكيم" باتجاه الشمال، ظهر اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المركز الطبي في منطقة الكرمل، فقد "انقلبت سيارة على شارع رقم 70 قرب محول الطرق إلياكيم باتجاه الشمال، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 3، بينهم: رجل (30 عامًا) والذي وصفت حالته بالحرجة مع تقديم عمليات الإنعاش له، وامرأة (30 عامًا) بجروح متوسطة والتي أصيب في الوجه ورضيع (عاما واحدا) مع إصابات في الأطراف وصفت جروحه بأنها متوسطة".

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف الحادث وملابساته.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حوادث الطرق
#سيارات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية
مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

2018-07-15

الطيرة: اجتماع انتخابي لدعم مرشحة التجمع للعضوية نجوى قشوع
الطيرة: اجتماع انتخابي لدعم مرشحة التجمع للعضوية نجوى قشوع

2018-07-15

على طريق العودة: أهالي معلول يحيون الذكرى الـ70 للتهجير
على طريق العودة: أهالي معلول يحيون الذكرى الـ70 للتهجير

2018-07-15

الأكثر قراءة

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

2018-07-14
مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

2018-07-14
سورية: هذه هي المؤامرة

سورية: هذه هي المؤامرة

2018-07-14
استشهاد طفلين بقصف الاحتلال لمبنى الكتيبة بغزة

استشهاد طفلين بقصف الاحتلال لمبنى الكتيبة بغزة

2018-07-14
القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

2018-07-14