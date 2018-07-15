مصرع شخص وإصابة آخرين بانقلاب سيارة على شارع رقم 70

لقي سائق سيارة خصوصية مصرعه وأصيب شخصان في حادث طرق ذاتي على شارع رقم 70 قرب محول الطرق "إلياكيم" باتجاه الشمال، ظهر اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المركز الطبي في منطقة الكرمل، فقد "انقلبت سيارة على شارع رقم 70 قرب محول الطرق إلياكيم باتجاه الشمال، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 3، بينهم: رجل (30 عامًا) والذي وصفت حالته بالحرجة مع تقديم عمليات الإنعاش له، وامرأة (30 عامًا) بجروح متوسطة والتي أصيب في الوجه ورضيع (عاما واحدا) مع إصابات في الأطراف وصفت جروحه بأنها متوسطة".

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف الحادث وملابساته.