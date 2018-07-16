اعتقال مشتبه من القدس بالتورط في خطف الطفل من قلنسوة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا من مدينة القدس (32 عاما)، الليلة الماضية، بشبهة تورطه في جريمة خطف الطفل كريم جمهور (6 أعوام) من مدينة قلنسوة، الأسبوع الماضي.

وأحيل المشتبه به إلى محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" بعد التحقيق معه، للنظر بتمديد اعتقاله، ومددت المحكمة اعتقاله 5 أيام إضافية على ذمة التحقيق.

ونسبة الشرطة في لائحة الادعاء للمشتبه به شبهات الخطف تحت التهديد والابتزاز، والتآمر لتنفيذ جريمة، وهو المشتبه به الخامس الذي يتم اعتقاله في هذه القضية.

واعتقلت الشرطة، يوم الأربعاء الماضي، 4 مشتبه بهم لتورطهم في جريمة خطف الطفل كريم جبر جمهور، 3 من مدينة اللد وآخر من رام الله من منطقة الضفة الغربية، وجرى تمديد اعتقالهم لغاية يوم الخميس المقبل.

ووفق تفاصيل التحقيقات الأولية، وحسبما جاء في محضر جلسة المحكمة التي قررت تمديد اعتقالهم، فقد نسبت الشرطة للمشتبه بهم بأنهم استأجروا سيارة شبيهة لسيارة أحد المشتبه بهم ، وقاموا بتزييف لوحات ترخيصها.

وظهر في شريط مصور عملية اختطاف الطفل من أمام منزل عائلته في قلنسوة، حيث اختطفه جناة بسيارة من نوع "تويوتا" بيضاء اللون، بعدما أدخلوه بالقوة للسيارة ووضعوه على المقعد الخلفي، ومن ثم اختفت آثاره لمدة 4 أيام.

وقال الشاهد الوحيد على الجريمة، الطفل نضال خطيب (10 أعوام) لـ"عرب 48" إن "الخاطفين نادوا علينا وسألونا هل أنتم أولاد جبر جمهور؟ وحين تأكدوا أن كريم هو ابن جبر جمهور أمر أحدهم كريم بأن يفتح باب السيارة الخلفي، لينقض عليه آخر ويدخله بالقوة إلى السيارة".

يذكر أن هذه الجريمة أثارت تذمر وغضب أهالي قلنسوة والمجتمع العربي برمته بسبب إشراك طفل بشكل خطير في العنف والجريمة، داعين الشرطة إلى محاربة هذه الظواهر المُقلقة بدلا من "تعاونها مع عصابات الإجرام وتعزيز سطوتها في المجتمع العربي بشكل واع ومقصود"، حسبما ذكرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، في رسالة وجهتها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس الأحد.