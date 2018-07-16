جمعية الجليل تجري بحثا حول العنف المجتمعي في البلاد

تقوم جمعية الجليل، في الآونة الأخيرة، بتنفيذ دراسة ميدانية ومسح شامل حول العنف المجتمعي والجريمة في المجتمع العربي، وذلك استمرارا لعملها منذ سنوات في رصد ومراقبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمجتمع الفلسطيني في البلاد.

وتقوم الجمعية برصد ودراسة ظواهر مجتمعية حارقة وملحة داخل البلدات العربية.

ويعتبر العنف ظاهره خطيرة تهدد ترابط وصمود المجتمع العربي وتضعه على حافة الانهيار، فهو آفة تنتشر بين أبناء المجتمع بكل مكوناته وتركيباته وتقضي على قيم ضرورية لمجتمع سليم.

ومن خلال تنفيذ هذا البحث، تقوم جمعية الجليل بداية في رصد المعلومات وتحليلها، ومن ثم استخدامها لتشكل أساسًا مركزيًا في بناء برامج وخطط استراتيجية وطرح الحلول الصحيحة ووضعها على أجندة متخذي القرار، لإمكانية رصد الموارد اللازمة وتوظيفها في الاتجاه الصحيح نحو التغيير.

ومن الجدير ذكره بأنه سيجوب البلاد مستطلعون من قبل "الجليل" لرصد هذه الظاهرة، ودعت الجمعية الجمهور في البلاد إلى التعاون والمشاركة في المعلومات المطلوبة والمساهمة في هذا الإنجاز الهام الذي من شأنه أن يساهم في تغيير الوضع الحالي، وتعهدت بالمحافظة على السرية المطلقة لكافة المعلومات التي سيتم رصدها.