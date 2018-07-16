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مجد الكروم: جبهة الأحرار تنتخب قائمة مرشحيها للعضوية

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 10:08

مجد الكروم: جبهة الأحرار تنتخب قائمة مرشحيها للعضوية
مرشحو جبهة الأحرار في مجد الكروم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

انتخبت جبهة الأحرار في قرية مجد الكروم قائمة مرشحيها التي ستخوض الانتخابات للعضوية في مجلس مجد الكروم المحلي، المزمع إجراؤها في تاريخ 30.10.2018 مع سائر السلطات المحلية بالبلاد.

وجرى انتخاب كل من المرشح الأول شوقي إدريس، المرشح الثاني أحمد شعبان، المرشح الثالث راني جابر.

وقالت جبهة الأحرار في بيان أصدرته، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الإثنين، إنه "إيمانا منا أن لجبهة الأحرار دور أساسي ومركزي في موقع اتخاذ القرار ووجودها حتمي من أجل سلطة محلية ناجحة اتخذنا قرارنا بخوض الإنتخابات للعضوية".

وأضاف البيان أن "جبهة الأحرار منذ تأسيسها وعلى مدار 15 عاما حملت هم المواطن المجدلاوي ورفعة هذا البلد الطيب، لأن مجد الكروم تستحق الأفضل، لذا ندعو الجميع وخاصة الشابات والشباب الانضمام لجبهة الأحرار عنوان العطاء والانتماء من أجل مجد الكروم أفضل".

ودعت جبهة الأحرار الجميع بـ"الحفاظ على حملة انتخابات حضارية، نزيهة، بعيدة عن التجريح والعنف والمناكفات والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#انتخابات 2018
#السلطات المحلية
#مجد الكروم

من عرب 48

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