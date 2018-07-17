بمبادرة جبارين: إعفاء النساء الحوامل من الانتظار في الأدوار

صادقت الكنيست، اليوم، الأربعاء، بالقراءة النهائية على مشروع قانون اجتماعي جديد بادر إليه النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، بتقديم الخدمات العامة للنساء الحوامل، دون الحاجة للانتظار في الأدوار.

وقد مرّ القانون إجماع الحاضرين في الجلسة.

وأوضح النائب جبارين، خلال النقاش على القانون، أنّ التعديل الّذي بادر إليه يعفي النساء الحوامل من الانتظار بالأدوار للحصول على الخدمات العامة، وذلك يشمل كل خدمة متاحة للجمهور ولا يقتصر فقط على الخدمات الحكومية العامة، مثل دور السينما والمطاعم وغيرها.

وعرضت القانون للتصويت النائب عايدة-توما سليمان، كرئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة، مؤكدة على أهميّة هذا التعديل للنساء، وهنأت النائب جبارين على نجاح مقترح القانون.

وقد قوبل القانون بترحيب واسع من قبل مؤسسات حقوقية واجتماعية ومؤسسات نسوية عديدة، كما حاز على الكثير من الأصداء الإيجابية في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب جبارين عن قانونه الجديد: "فكرة القانون ولدت عندما مكثت في خارج البلاد برفقة زوجتي التي كانت حاملا، وعندما رأينا الأدوار الطويلة في الأماكن العامة أردنا التنازل عن الخدمات، ولكن فوجئنا حين أبلغنا مانحو الخدمة بأنّه لا يجب علينا الانتظار في الدور، وعند عودتنا للبلاد رأيت الاختلاف في التعامل مع النساء الحوامل، وبادرتُ على أثر هذه التجربة إلى مشروع القانون هذا".

وأضاف جبّارين: "مثل هذه القوانين الاجتماعية متبعة في العديد من دول بالعالم، إذْ لا تنتظر النساء الحوامل في الأدوار العامة بسبب وضعها الصحي واحتياجاتها الخاصة. هذا القانون سيُعفي النساء الحوامل من الانتظار الطويل والشاق في المؤسسات العامة، الحوانيت، البريد، الصيدليات، وغيرها من الأماكن العامة، كما آمل أن يفتح المجال لتوسيع ذلك بالمستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة".