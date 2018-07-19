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اتهام شرطي و3 آخرين بتجارة السلاح والتواصل مع جهات لتنفيذ جرائم

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 11:10

اتهام شرطي و3 آخرين بتجارة السلاح والتواصل مع جهات لتنفيذ جرائم
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت "وحدة التحقيق مع رجال الشرطة" في النيابة العامة، اليوم الخميس، لائحة اتهام، في المحكمة المركزية بالناصرة، ضد 4 متهمين، وهم: شرطي في "حرس الحدود" يخدم بالجيش الإسرائيلي وقريبين له وصديقه، نسبت إليهم تهم "التجارة بالسلاح والتواصل مع جهات لتنفيذ جرائم".

ويُستدل من لائحة الاتهام أن "الشرطي تلقى مقاطع فيديو وصور حميمية لفتاة قاصر، وبعد ذلك تواصل معها. وخلال التواصل معها، قام بابتزازها بعد تهديدات وجهها إليها، ونفذ عملا مشينا".

هذا، وتنظر المحكمة بطلب تمديد اعتقال اثنين من المتهمين، اليوم.


#اتهام
#الشرطة
#العنف والجريمة
#فوضى السلاح
#عصابات الإجرام

من عرب 48

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