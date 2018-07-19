خطف الطفل من قلنسوة: النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم اليوم

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" اليوم، الخميس، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 5 أشخاص، مجددا، بشبهة تورطهم في جريمة خطف الطفل كريم جبر جمهور (6 أعوام) من مدينة قلنسوة، الأسبوع الماضي.

واعتقلت الشرطة المشتبه بهم الخمسة لتورطهم في جريمة خطف الطفل، 3 من مدينة اللد وواحد م من رام الله من منطقة الضفة الغربية والأخير من القدس، وجرى تمديد اعتقالهم لغاية اليوم.

ووفق تفاصيل التحقيقات الأولية، وحسبما جاء في محضر جلسة المحكمة التي قررت تمديد اعتقالهم، فقد نسبت الشرطة للمشتبه بهم بأنهم استأجروا سيارة شبيهة لسيارة أحد المشتبه بهم، وقاموا بتزييف لوحات ترخيصها.

وظهر في شريط مصور خطف الطفل من أمام منزل عائلته في قلنسوة، حيث اختطفه جناة بسيارة من نوع "تويوتا" بيضاء اللون، بعدما أدخلوه بالقوة للسيارة ووضعوه على المقعد الخلفي، ومن ثم اختفت آثاره لمدة 4 أيام.

وقال الشاهد الوحيد على الجريمة، الطفل نضال خطيب (10 أعوام) لـ"عرب 48" إن "الخاطفين نادوا علينا وسألونا هل أنتم أولاد جبر جمهور؟ وحين تأكدوا أن كريم هو ابن جبر جمهور أمر أحدهم كريم بأن يفتح باب السيارة الخلفي، لينقض عليه آخر ويدخله بالقوة إلى السيارة".

وأثارت الجريمة تذمر وغضب أهالي قلنسوة والمجتمع العربي برمته بسبب إشراك طفل بشكل خطير في العنف والجريمة، داعين الشرطة إلى محاربة هذه الظواهر المُقلقة بدلا من "تعاونها مع عصابات الإجرام وتعزيز سطوتها في المجتمع العربي بشكل واع ومقصود"، حسبما ذكرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، في رسالة وجهتها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مطلع الأسبوع الجاري.