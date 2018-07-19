كفر قرع: اعتقال 5 أشخاص بشبهة سرقة أسلحة جنود

اعتقلت الشرطة 5 أشخاص، في الثلاثينيات من أعمارهم، من بلدة كفر قرع وذلك للاشتباه بسرقة أسلحة من جنود بالجيش الإسرائيلي.

وادعت الشرطة أنه جرى فتح التحقيق بعد تلقي بلاغ حول عدة اقتحامات في منطقة "بنيامينا- برديس حنا"، وأنها اعتقلت أحد المشتبه بهم متلبسا وهو خارج من بيت وبيده سلاح جندي، وجرى اعتقال المشتبه بهم الآخرين لاحقا.

وزعمت أنه "جرى اقتحام منازل جنود خلال عطلة نهاية الأسبوع وسرقة الأسلحة منهم".

وذُكر أنه تم سرقة أكثر من 10 قطع أسلحة شخصية مختلفة.

هذا، ومددت محكمة الصلح في عكا اعتقال المشتبه بهم وفي موازاة ذلك تواصل التحقيق في هذا الملف.