اعتقال مشتبه بالتهديد والاعتداء في مستشفى الجليل الغربي

اعتقلت الشرطة شابا بشبهة إلحاقه أضرارا بمعدات طبية وتهديد أعضاء الطاقم الطبي في مركز الطوارئ بمستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، فجر اليوم الجمعة.

ويستدل من بيان أصدره الناطق بلسان المستشفى أن "الشاب قريب لطفل يبلغ من العمر 10 شهور، نُقل فجر اليوم للمستشفى، وقام أحد مرافقي الطفل بتوجيه ضربة لماكنة استصدار بطاقات الأدوار الإلكتروني في مدخل مركز الطوارئ ما تسبب بتعطلها، كما قام بتحطيم كراسي مركز طوارئ الأطفال وأطلق الشتائم وهدد أفراد الطاقم وأمسك طبيبا من يده، فأخرجه الحراس من المكان".

وبحسب البيان فإن "الحادثة بدأت مع وصول أفراد عائلة الطفل لمركز الطوارئ ما سبب الخوف بين أفراد الطواقم الطبية".

يذكر أنه جرى إخراج الشاب المذكور من قبل الحراس ونقله للتحقيق في محطة الشرطة في نهريا.