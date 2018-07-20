الرملة: إصابة بالغة لشاب بجريمة إطلاق نار

أُصيبَ قبيل منتصف ليل الجمعة - السبت، شابٌ من الرملة، يبلغ من العمر 22 عامًا، بجراح وُصفت بالبالغة، إثر تعرّضه لإطلاق نار.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب تعرّض لإطلاق النار، بعد شجارٍ بحيّ الجواريش في الرملة، ما تسبّب بإصابته بجراح بالغة.

ووصل الشاب المُصاب إلى مستشفى "أساف هروفيه"، حيث عملت الطواقم الطبية على إسعافه.

وتواجدُ في مكان وقوع الجريمة، عناصر من الشرطة، حيث بدأوا بالتحقيق في ملابسات الحادث، والوقوف على الأسباب التي أدّت إلى نشوب الشجار.