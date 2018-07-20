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دير حنا: التحالف الوطني الديمقراطي يرشح سعيد حسين للرئاسة

تاريخ النشر: 20/07/2018 - 11:00

دير حنا: التحالف الوطني الديمقراطي يرشح سعيد حسين للرئاسة
اجتماع التحالف الوطني الديمقراطي في دير حنا
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن التحالف الوطني الديمقراطي في دير حنا ترشيحه سعيد حسين لرئاسة المجلس المحلي بالقرية، والتي ستجري في 30.10.2018 مع انتخابات سائر السلطات المحلية بالبلاد.

سعيد حسين

وذكر التحالف أنه "عقدنا لكل كوادرنا وجمهورنا اجتماعا مهيبا يوم 17.07.2018 وكانت المشاركة واسعة، وجرى اختيار سعيد حسين مرشحا عن التحالف لرئاسة المجلس المحلي، لنخطو بخطى ثابتة نحو نصرٍ مؤكد".

وأكد أنه "جرى اختيار أعضاء إدارة التحالف الجدد لقيادة المنافسة الانتخابية بمسؤولية عالية".

وبهذا فقد بلغ عدد مرشحي الرئاسة في دير حنا وهم: مرشح جبهة دير حنا، قاسم سالم، ومرشح قائمة "القرار البديل" محيي الدين مواسي، ومرشح التحالف الوطني الديمقراطي، سعيد حسين.


#التحالف الوطني الديمقراطي
#دير حنا
#سعيد حسين
#انتخابات 2018
#السلطات المحلية

من عرب 48

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