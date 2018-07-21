وفد المشتركة يبحث بالجامعة الأميركية "شارع الموت"

قام وفد عن القائمة المشتركة، ولجنة المتابعة، اليوم السبت، بزيارة الجامعة الأميركية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك على أثر حادث الطرق المأساوي الذي أودى بحياة المرحومة هزار كناعنة من عرابة

وتم خلال الجلسة والجولة الميدانية لشارع الجامعة التباحث في كيفية تطوير البنية التحتية للشارع من أجل تخفيف خطورته، ونقاط أخرى تخص الطلاب من عرب الداخل في الجامعة.

وضم الوفد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، والنواب مسعود غنايم، عبد الحكيم حاج يحيى، وائل يونس ورئيس بلدية عرابة علي عاصلة.

هذا واستقبل الوفد رئيس الجامعة الأستاذ علي زيدان، ومسؤولين في الجامعة الأميركية.

وقال النائب مسعود غنايم: "لقد التقينا برئيس الجامعة وبعض المسؤولين في الجامعة للاطلاع عن كثب والعمل على الحلول السريعة والفورية لتوسيع شارع الموت الذي أدى بحياة الكثير من شهداء العلم وآخرهم كانت هزار كناعنه من مدينة عرابة".

من جانبه، أكد الأستاذ علي زيدان، على الاتصالات مع الجهات المختصة، والوزارات لتوسيع مقطع الشارع، وإنه خلال فترة وجيزة سيباشرون بالعمل فور الانتهاء من التخطيط والهندسة.