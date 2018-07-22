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الرملة: مصرع نور العبيد في حادث دهس باللد

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 08:51

الرملة: مصرع نور العبيد في حادث دهس باللد
ضحية الحادث نور العبيد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب نور أبو سعيد العبيد (35 عاما) من مدينة الرملة مصرعه، الليلة الماضية، في حادث دهس أثناء قيادته دراجته الكهربائية في مدينة اللد.

وأصيب الشاب بجروح بالغة الخطورة توفي على أثرها في مكان الحادث.

وسيشيّع جثمان ضحية الحادث، بعد صلاة الظهر مباشرة من حي الجواريش في الرملة إلى مقبرة النبي صالح في المدينة، وتقبل التعازي في بيت العائلة الكائن في حي الجورايش.

وساد الحزن والأسى ذوي الشاب العبيد وتوافد الأهالي على منزلهم لتقديم واجب العزاء ومواساتهم في مصيبتهم.


#نور العبيد
#الرملة
#الجواريش
#اللد
#حوادث الدهس

من عرب 48

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