الرملة: مصرع نور العبيد في حادث دهس باللد

لقي الشاب نور أبو سعيد العبيد (35 عاما) من مدينة الرملة مصرعه، الليلة الماضية، في حادث دهس أثناء قيادته دراجته الكهربائية في مدينة اللد.

وأصيب الشاب بجروح بالغة الخطورة توفي على أثرها في مكان الحادث.

وسيشيّع جثمان ضحية الحادث، بعد صلاة الظهر مباشرة من حي الجواريش في الرملة إلى مقبرة النبي صالح في المدينة، وتقبل التعازي في بيت العائلة الكائن في حي الجورايش.

وساد الحزن والأسى ذوي الشاب العبيد وتوافد الأهالي على منزلهم لتقديم واجب العزاء ومواساتهم في مصيبتهم.