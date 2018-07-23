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سخنين تتجند لإعادة بناء منزل عثمان

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 22:52

سخنين تتجند لإعادة بناء منزل عثمان
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

يستمر أهالي مدينة سخنين بمساندة ابن مدينتهم، حسين عثمان وعائلته الذين شردتهم آلات الهدم الإسرائيلية اليوم صباحًا من منزلهم بعد هدمه والاعتداء على الأهالي الذين هبوا لصد قوات الهدم.

وبعد أن ذهب أهالي البلدة إلى منطقة "الخربة" التي كانت تسكن فيها عائلة عثمان قبل هدم منزلهم، شارك العشرات أيضًا في تظاهرة رافضة لسياسة الهدم، وعرض أصحاب عدّة محلات التجارية تقديم المساعدة المالية للعائلة وإعادة إعمار المنزل من جديد.

هدم في سخنين: إصابة خطيرة واعتقالات
أصيب شاب (28 عاما) بجروح بالغة في صدره ومسنة (60 عاما) بجروح متوسطة في القسم العلوي من جسدها، في اعتداء الشرطة على أهالي سخنين الذين أعربوا عن رفضهم لهدم منزل أحد المواطنين بالمدينة، اليوم الإثنين.
 

وبيّن أهالي سخنين في هذه الخطوات الجميلة انتماءهم لأبناء بلدتهم، مقدمين بذلك حلًا مرحليًا ربما يتبناه أبناء القرى والمدن العربية مستقبلًا من أجل إعادة إعمار المنازل التي تهدمها السلطات.

وفيما يلي، بعض المحلات التجارية التي أعلنت تضامنها مع عائلة عثمان وجهوزيتها لتقديم مساعدة مالية، عبر الصفحات الخاصة لهذه المحلات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

 


#سخنين
#الهدم
#هدم المنازل
#البطوف

من عرب 48

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