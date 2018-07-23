الهدم و"قانون القومية": الأنظار تتجه صوب اجتماع "المتابعة"

*بركة لـ"عرب 48": سنعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الخطوات التي ستتخذها اللجنة للتصدي لهذا القانون العنصري

اتجهت الأنظار إلى اجتماع سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الذي عقد بعد ظهر اليوم، الإثنين، في أعقاب الهدم في مدينة سخنين والتشريع النهائية لـ"قانون القومية" وعمليات الهدم في الأسابيع الأخيرة في بلدات مختلفة.

وعلى الرغم من خطورة التطورات، علم "عرب 48" أن رئيس اللجنة، محمد بركة، دعا يوم الخميس الماضي إلى "اجتماع طارئ" بعد أربعة أيام من تشريع "قانون القومية".

ورأت لجنة المتابعة أن "قانون القومية أخطر القوانين التي سنت في الكنيست في العقد الأخير، كونه يكرس الاستيطان والفصل العنصري ويحط من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ويجعل المواطن العربي درجة ثانية وغريبا في بلاده ووطنه".

وقال رئيس لجنة المتابعة، بركة، لـ"عرب 48" إنه "لم تتم دعوة وسائل الإعلام إلى الاجتماع لضمان سير الاجتماع بأجواء هادئة بسبب حساسية الموضوع".

وقال إن "مؤتمرا صحفيا سيعقد عند الساعة الخامسة، أي بعد انتهاء الاجتماع لإاطلاع وسائل الإعلام على الخطوات التي ستتخذها اللجنة للتصدي لهذا القانون العنصري".