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مجلس كفرياسيف يُعلن الإضراب جرّاء الاعتداء على الرئيس

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 22:13

مجلس كفرياسيف يُعلن الإضراب جرّاء الاعتداء على الرئيس
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

عقد مجلس كفرياسيف المحلي ، مساء اليوم الإثنين، جلسة طارئة شارك فيها أعضاء المجلس ورئيس لجنة العمال حبيب الياس، على إثر إلقاء قنبلتي صوت على منزل رئيس المجلس، عوني توما، ليلة أول أمس السبت،  واعتداءات أخرى على أعضاء المجلس.

واتخذ أعضاء المجلس عدّة قرارات من بينها، الاعلان عن اضراب عام يوم غد الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشر ظهرا لجميع المصالح التجارية ومرافق القرية والمجلس المحلي، بالإضافة إلى الإعلان عن دعوة لوقفة رفع شعارات في ساحة العين تمام الساعة الثانية  عشر ظهراً.

وقرر المجلس أيضًا مطالبة "الشرطة ووزير الأمن الداخلي ووزير الداخلية ورئيس مركز السلطات المحلية العمل الفوري وبدون تهاون لوضع حد لهذا الاستهتار الذي يعبث بمجتمعنا ووضع ايديهم على الجناة وتقديمهم للقضاء".

 

 


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مجلس كفرياسيف يُعلن الإضراب جرّاء الاعتداء على الرئيس

مجلس كفرياسيف يُعلن الإضراب جرّاء الاعتداء على الرئيس

مجلس كفرياسيف يُعلن الإضراب جرّاء الاعتداء على الرئيس

من عرب 48

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