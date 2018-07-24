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النقب: وفاة الطفل أيوب الدنفيري إثر إصابته بحادث دهس

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 10:53

النقب: وفاة الطفل أيوب الدنفيري إثر إصابته بحادث دهس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن الأطباء في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، الليلة الماضية، وفاة الطفل أيوب موسى الدنفيري (8 أعوام) من سكان قرية وادي النعم، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها في حادث دهس، الأسبوع الماضي.

وكان الطفل قد نقل إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى سوروكا وهو بحالة حرجة، منذ إصابته في حادث الدهس.

وشيع جثمان الطفل الدنفيري في مقبرة العائلة، وسط أجواء من الحزن والأسى، الليلة الماضية.


#حوادث الدهس
#وادي النعم
#حوادث الدهس

من عرب 48

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