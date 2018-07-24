النقب: وفاة الطفل أيوب الدنفيري إثر إصابته بحادث دهس

أعلن الأطباء في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، الليلة الماضية، وفاة الطفل أيوب موسى الدنفيري (8 أعوام) من سكان قرية وادي النعم، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها في حادث دهس، الأسبوع الماضي.

وكان الطفل قد نقل إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى سوروكا وهو بحالة حرجة، منذ إصابته في حادث الدهس.

وشيع جثمان الطفل الدنفيري في مقبرة العائلة، وسط أجواء من الحزن والأسى، الليلة الماضية.