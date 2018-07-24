وقفة احتجاجية في كفرياسيف ضد العنف

استجاب العشرات في قرية كفرياسيف، اليوم الثلاثاء، لدعوة المجلس المحلي، للإضراب والتظاهر احتجاجًا على انتشار العنف في القرية، خصوصًا بعد إلقاء قنبلة على منزل رئيس المجلس، عوني توما، يوم السبت الماضي.

وشارك ظهر اليوم العشرات من القرية بوقفة احتجاجية في ساحة العين تضامنًا مع توما ورفضًا للعنف.

ومن بين الشعارات التي رفعت في الوقفه : الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية ، كفرياسيف موحدة ضد العنف ، معا للتصدي للعنف ومواجهته .

وأعلن المجلس المحلي، مساء أمس الإثنين، عدّة خطوات احتجاجية من بينها الإضراب ودعوة للتظاهر، وتقديم طلبات رسمية للجهات المعنية كالشرطة "لوضع حد" لظاهرة العنف في القرية.