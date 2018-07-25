إصابة عامل في ورشة بناء قرب القدس

أصيب عامل (25 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث عمل في مدينة "بيت شيمش" التي نحت اسمها من القرية العربية عين شمس غربي مدينة القدس اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أصيب العامل إثر انهيار جدار عليه بورشة بناء في بيت شيمش، وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

والجدير بالذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.