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بسبب موجة الحر الشديد: حرائق في مختلف أنحاء البلاد

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 15:35

بسبب موجة الحر الشديد: حرائق في مختلف أنحاء البلاد
حرائق في مختلف أنحاء البلاد، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شبت عدة حرائق في مناطق مفتوحة وحرشية في مختلف أنحاء البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم، الأربعاء.

ووصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى أماكن الحرائق وباشرت بالعمل على إخمادها، بمساعدة طائرات الإطفاء في مختلف المناطق.

وفي منطقة الجليل، شمالي البلاد، اندلع حريق في الأراضي المحاذية لقريتي كفر سميع والبقيعة، واقتربت النار من المنازل المأهولة بالمواطنين، وتعمل 5 طواقم على إخماد الحريق ومنع انتشاره.

وشب حريق آخر قرب قرية يركا، وتعمل 8 طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد الحريق.

وشبت حرائق أخرى في مناطق وسط البلاد وكذلك بالنقب، جنوبي البلاد، بسبب موجة الحر الشديد.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية بسبب الحرائق، فيما ناشدت الجهات ذات العلاقة أخذ الحيطة والحذر من اندلاع الحرائق في أعقاب موجة الحر التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لغاية أواخر الأسبوع الجاري خماسينيا، حيث تتسبب موجة الحر الشديد بارتفاع درجات الحرارة في كافة مناطق البلاد.

وحذرت سلطة الإطفاء جمهور المواطنين من إشعال النار خصوصًا في المناطق الحرشية والمفتوحة في ظل موجة الحر التي تتأثر بها البلاد.

 


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بسبب موجة الحر الشديد: حرائق في مختلف أنحاء البلاد

بسبب موجة الحر الشديد: حرائق في مختلف أنحاء البلاد

بسبب موجة الحر الشديد: حرائق في مختلف أنحاء البلاد

بسبب موجة الحر الشديد: حرائق في مختلف أنحاء البلاد

بسبب موجة الحر الشديد: حرائق في مختلف أنحاء البلاد

من عرب 48

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