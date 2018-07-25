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دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 00:22

دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك
من المكان (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقدم جناة في ساعة متأخرة من مساء، الثلاثاء، على محاولة إضرام النار في فرع بنك "لئومي" في قريتي البعنة ودير الأسد بمنطقة الشاغور.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الجناة قاموا بسكب مادة حارقة عند مدخل فرع البنك، ثم قاموا بإضرام النار بها، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وعلى أثر ذلك، هرع عدد من المواطنين إلى المكان وعملوا على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها وقبل التهامها الصراف الآلي والمبنى.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


#حريق
#بنك
#دير الأسد
#البعنة

دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك

دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك

دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك

دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك

دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك

من عرب 48

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