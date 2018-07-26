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حوادث العمل: مصرع أمير زبن من قفين بوادي عارة وإصابة آخر بالجنوب

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 10:47

حوادث العمل: مصرع أمير زبن من قفين بوادي عارة وإصابة آخر بالجنوب
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب أمير محمد زبن (23 عاما) من قرية قفين، قضاء طولكرم، في الضفة الغربية، مصرعه بعد سقوطه عن الطابق السابع في البلدة الاستيطانية "حريش" بمنطقة وادي عارة، وذلك خلال عمله في ورشة بناء، أمس الأربعاء.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفي حادث آخر، أصيب عامل (30 عاما) بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في "كريات غات" وجرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع صباح اليوم، الخميس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

والجدير بالذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.


#حوادث العمل
#وادي عارة
#طولكرم
#الضفة الغربية

من عرب 48

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