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شقيب السلام: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 12:42

شقيب السلام: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق
من مكان الحادث في شقيب السلام، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع في قرية شقيب السلام النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وقال الناطق بلسان المركز الطبي في النقب في بيان أصدره ووصلت نبمنطقةسخة عنه لـ"عرب 48" إنه "عند الساعة 10:40 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث بين سيارة وشاحنة في شقيب السلام، حيث هرع أفراد الطاقم إلى المكان ونقلوا شابا يبلغ من العمر 30 عاما إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.


#حوادث الطرق
#سيارات
#النقب
#شقيب السلام

من عرب 48

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