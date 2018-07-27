السبت المقبل: وقفة احتجاجية في شفاعمرو استذكارا لشهداء مجزرتها

اجتمعت القوى السياسية في شفاعمرو، مساء اليوم، الجمعة، تحضيرًا لإحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو.

واستشهد في المجزرة أربعة فلسطينيين، هم: هزار ودينا تركي، ميشيل بحوث ونادر حايك.

وارتكبت المجزرة عام 2005، من قبل الإرهابي ناتان زادة، في حافلة مواصلات عامة كانت تقل عشرات السكّان .

وانعقد الاجتماع في منزل عضو اللجنة المركزيّة في التجمع الوطني الديمقراطي، مراد حدّاد، بمشاركة كل من أحمد حمدي وزهير كركبي عن الجبهة، وسعيد أبو عجاج عن الحركة الإسلامية، والأسير المحرّر جميل صفوري عن حركة أبناء البلد، ووسام عبود عن التجمع الوطني الديمقراطي.

كما تقرر في الاجتماع إحياء المناسبة بوقفة احتجاجية مساء يوم السبت القادم (الرابع من آب/أغسطس)، تنديدًا بالمجزرة وردًا على مجموعة القوانين العنصرية التي سنتها السلطات الإسرائيليّة، مؤخرًا، منها قانون القومية العنصري .

ودعت القوى السياسية في شفاعمرو لأوسع مشاركة في التظاهرة من داخل شفاعمرو وخارجها، تخليدًا لأرواح الشهداء وذكراهم .