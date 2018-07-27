مجدي عبد الرحمن مرشّح لرئاسة مجلس "طلعة عارة"

أعلنت اللجنة المواكبة لانتخابات مجلس طلعة عارة المحلي، في قرية مصمص عن قائمة "الوحدة للتغيير"، ترشيحها المهندس مجدي حلمي عبد الرحمن إغبارية، لرئاسة المجلس المحلي في قرى طلعة عارة (مصمص، مشيرفة، البياضة، زلفة، سالم)، في الانتخابات المقبلة للسلطات المحلية، والمزمع إجراؤها في 30.10.23018.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة ووصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة، أنه "بعد مشاورات مكثفة على مدار الأشهر الماضية، شملت مختلف الشرائح العمريّة، والوظيفيّة، والمهنيّة في قرانا الخمس، لمست قائمة "الوحدة للتغيير"، قبولا واسعا لدى مختلف الفئات في أن تطرح مرشحا من طرفها لرئاسة المجلس المحلي "طلعة عارة" في الانتخابات القادمة للسلطات المحلية، وجرى في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة المواكبة للانتخابات في "قائمة الوحدة للتغيير"، مساء الأربعاء، تكليف المهندس مجدي حلمي للترشّح لرئاسة المجلس المحلي "طلعة عارة" في الانتخابات القادمة، وتشكيل قائمة انتخابيّة ضمن إطار أهليّ وحدويّ".

وأضاف البيان: "تمد قائمة "الوحدة للتغيير" يدها للجميع، ولكلّ من ساهم وقدّم لأجل مصلحة قرانا، وتُعلن انفتاحها على كلّ أهلنا في قرانا الخمس، كما تعلن عن انطلاق عملها لبناء أوسع إطار جامع أهليّ وحدويّ لخوض الانتخابات القادمة، وقيادة قرانا في المرحلة القادمة نحو العمران والتطوير بإذن الله تعالى".

وأكد أنه "سنعمل بإذن الله على أن يكون هذا الإطار الوحدويّ حاملا لمشروع تطوير قرانا، معتمدا على الخبرة والرؤية المهنيّة والتفاني الشخصيّ والعطاء، مستندا في كلّ ذلك على مخافة الله عزّ وجلّ وطالبا رضاه، والشراكة مع الجميع بعد تقييم التجارب السابقة والاستفادة منها".

كما جاء في بيان اللجنة المواكبة للانتخابات أنه "مع الإعلان عن مرشحنا للرئاسة والانطلاقة الرسميّة، فإنّنا نرى بكل أهلنا في قرانا الخمس شركاء في مشروعنا لقيادة قرى طلعة عارة في المرحلة القادمة، وإننا نرى في مؤازرتكم دفعا لهذا المشروع الوحدويّ، وهو ما لمسناه في الفترة السابقة خلال فترة المشاورات واللقاءات التي عقدناها مع العديد من الشخصيات والفئات من أهلنا".