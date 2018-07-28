مصرع مسنة دهسا باللد وإصابة خطيرة لرضيع برهط

لقيت مسنة (70 عاما) مصرعها مساء اليوم السبت، جراء تعرضها س في مدينة اللد، بينما في مدينة رهط بالجنوب وصفت حالة رضيع بالخطيرة جراء تعرضه لحادث دهس.

في اللد تلقت طواقم الإسعاف إخطارا عن جريح جراء حادث طرق، وعلى الفور وصل طاقم طبي للمكان وقدم إسعافات أولية لمسنة التي تم نقلها وهي بحالة حرجة إلى مستشفى صرفند، حيث أعلن عن وفاتها متأثرة بجراحها.

وحسب التحقيقات الأولية للشرطة، يتضح أن المسنة تعرضت لحادث دهس.

أما في مدينة رهط، أصيب رضيع (18 شهرا) بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه لحادث دهس، حيث نقلته طواقم الإسعاف على وجه السرعة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.