دير الأسد: مواجهات وإطلاق نار بين مواطنين والشرطة

اندلعت مساء اليوم، الأحد، مواجهات بين مواطنين وأفراد من الشرطة في ساحة "الكراج" بقرية دير الأسد بمنطقة الشاغور.

وشهدت المواجهات إطلاق نار وإلقاء حجارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وذكر شهود عيان لـ"عرب ٤٨"، أن المواجهات اندلعت على خلفية اقتحام الشرطة للقرية وإجراء تفتيش في أحد المنازل.

وعلى أثر ذلك، استدعيت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت باعتقال شاب والاعتداء على آخرين في المكان، حسبما ذكر شهود عيان لمراسل "عرب ٤٨".

هذا، وتجمهر في المكان المئات من المواطنين، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد خلفية وقوع المواجهات.