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الرينة: إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث عمل

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 13:34

الرينة: إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث عمل
مستشفى "رمبام" في حيفا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب (18 عاما) من قرية الرينة بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع 7 أمتار أثناء عمله في ورشة بناء في بلدة "كريات يام" قرب منطقة حيفا، اليوم الإثنين).

وقدّم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب، ومن ثم جرىنقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يذكر أن عاملا من الطيبة لقي مصرعه في حادث عمل، اليوم، فيما أكدت المعطيات أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من المواطنين العرب من البلاد ومناطق الضفة وقطاع غزة والعمال الأجانب.


#حوادث العمل
#الرينة
#حيفا

من عرب 48

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