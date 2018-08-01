إصابة خطيرة لعامل من دبورية

أصيب عامل (50 عاما) من قرية دبورية بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في "كريات شمونة"، صباح اليوم الأربعاء.

وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان الإسعافات الأولية للمصاب وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" بواسطة مروحية طبية، وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من العرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.