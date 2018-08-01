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المحكمة تنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال شيخ العراقيب

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 10:08

المحكمة تنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال شيخ العراقيب
​دعم وإسناد لشيخ العراقيب أمام المحكمة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تنظر المحكمة في بئر السبع في طلب الشرطة تمديد اعتقال شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، صياح الطوري، اليوم الأربعاء، بعدما اعتقلته أمس بزعم "غزو أراض تابعة للدولة".

وتجمهر العشرات من العراقيب والنقب أمام المحكمة، منذ ساعات صباح اليوم، لدعم ومؤازرة شيخ العراقيب وأسرته في معركة التصدي لاقتلاع العراقيب وتهجير أهلها.

واعتقال وملاحقة الطوري وأهالي العراقيب ليس الأول في مسلسل استهداف السلطات الإسرائيلية أهالي القرية الصامدين على أرضهم، بعدما هدمت منازلهم للمرة الـ131 على التوالي، غير آبهة بتشريد الأطفال والنساء والمسنين وتركهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس شديدة الحرارة، صباح يوم الخميس الماضي.


#العراقيب
#النقب
#صياح الطوري
#هدم المنازل

المحكمة تنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال شيخ العراقيب

المحكمة تنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال شيخ العراقيب

من عرب 48

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