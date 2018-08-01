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دبورية: مقتل امرأة متأثرة بإصابتها في اعتداء لقريبها

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 19:28

دبورية: مقتل امرأة متأثرة بإصابتها في اعتداء لقريبها
منظر عام لقرية دبورية (الموسوعة الحرة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفيت عصر اليوم، الأربعاء، امراة تبلغ من العمر 62 عاما، من قرية دبورية متأثرة بجرحها الخطيرة التي أصيبت بها في اعتداء خلال شجار عنيف نشب يوم الإثنين الماضي، في أعقاب جدال مع أحد أقربائها.

وأوضحت المصادر الطبية في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، أن المصابة نقلت إلى المستشفى يوم الإثنين الماضي بواسطة طائرة مروحية وهي تعاني من جراح خطيرة، وفي حالة فقدان للوعي وموصولة بجهاز للتنفس الاصطناعي.

وقالت الشرطة إن قريب الضحية الذي يبلغ من العمر 52 عاما، اعتدى عليها وفر من مكان الاعتداء قبل وصول الشرطة.

وبحسب الشرطة، فإن "الجاني قام بدفع قريبته والاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في منطقة الرأس".

واعتقلت الشرطة في وقت لاحق المشتبه بالضلوع في الاعتداء، في منطقة "نتسيرت عيليت"، ومددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة فترة اعتقال المشتبه به حتى يوم غد الخميس ، الثاني من آب/ أغسطس الجاري.

وقالت الشرطة إن المشتبه به سوف يعرض على المحكمة غدا للنظر في تمديد اعتقاله بتهمة الاشتباه بالقتل.

 


#دبورية
#رمبام
#مقتل امرأة
#شجار عائلي

من عرب 48

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