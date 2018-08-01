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15 إصابة إحداها خطيرة بحادث طرق بالجليل

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 07:40

15 إصابة إحداها خطيرة بحادث طرق بالجليل
جرحى جراء تصادم بين سيارة خصوصية وسيارة ركاب (تصوير الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 15 شخصا بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، فيما وصفت جراح امرأة بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأربعاء، في الجليل الأعلى، حيث نقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج، فيما أغلقت الشرطة الشارع أمام حركة السير حتى الانتهاء من معالجة الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف إخطارا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 90 بالجليل الأعلى، وعلى الفور هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الميدانية لـ15 جريحا ونقلتهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فيما نقلت امرأة (35 عاما) بحالة خطيرة بمروحية إلى مستشفى رمبام في حيفا، للعلاج، حيث أصيبت بالرأس

كما استنفرت سلطة الإطفاء والإنقاذ طواقمها التي عملت على تخليص الجرحى، فيما أغلقت الشرطة مقطع الشارع أمام حركة السير لحين الانتهاء من التحقيق ومعالجة الحادث.

وحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن حادث الطرق نجم عن تصادم بين سيارة خاصة وسيارة ركاب "ترانزيت"، وتم إغلاق مسار الشارع لاتجاه الجنوب أمام حركة السير، حيث طالبت الشرطة من جمهور السائقين عدم السفر باتجاه مكان الحادث والسفر عبر طرقات بديلة.

 


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15 إصابة إحداها خطيرة بحادث طرق بالجليل

15 إصابة إحداها خطيرة بحادث طرق بالجليل

15 إصابة إحداها خطيرة بحادث طرق بالجليل

15 إصابة إحداها خطيرة بحادث طرق بالجليل

15 إصابة إحداها خطيرة بحادث طرق بالجليل

من عرب 48

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