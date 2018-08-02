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انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 10:43

انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين
اجتماع الهيئة العامة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عقدت الهيئة العامة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين اجتماعها العام، مؤخرا، وجرى خلاله انتخاب هيئة إدارية ولجنة مراقبة للجمعية.

وأسفرت النتائج عن انتخاب 11 عضوا للإدارة الجديدة وهم: محمد كيال من قرية البروة المهجرة، زياد عوايسي من قرية صفورية المهجرة، سلوى سالم قبطي من قرية معلول المهجرة، أمين محمد علي (أبو عرب) من قرية صفورية المهجرة، طارق شبايطة من قرية حطين المهجرة، وسام عريض من قرية أم الفرج المهجرة، موسى صغير من قرية هوشة- الكساير المهجرة، رائد دسوقي من قرية دالية الروحة المهجرة، رلى نصر- مزاوي من مدينة بيسان المهجرة، نايف حجو من قرية لوبية المهجرة ورفيق نصرة من قرية الكويكات المهجرة.

وانتخبت الهيئة العامة لجنة مراقبة مكونة من، سعيد نخاش من قرية المجيدل المهجرة وتوفيق حصري من قرية ياجور المهجرة.

هذا، وستعقد الهيئة الإدارية لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين اجتماعا في الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس ونائب رئيس ولجان للجمعية، ومن ضمنها لجنة لقبول أعضاء جدد من أجل توسيع صفوف الجمعية.


#حقوق المهجرين
#جمعية الدفاع

انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين

من عرب 48

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