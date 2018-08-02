جديدة المكر: اعتديا على مسن منعهما من اقتحام منزله

أصيب مسن في جديدة المكر بجروح إثر تعرضه لاعتداء من قبل شابين حاولا اقتحام منزله صباح اليوم، الخميس.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أنّ "طاقم حيان للعلاج المكثف قدم العلاج لعجوز يبلغ من العمر 85 عاما من قرية جديدة المكر بعد الاعتداء عليه من قبل شابين حاولا دخول منزله بالقرية، ما أدى لإصابته بإصابات متوسطة بالقسم العلوي من جسمه، نُقل على أثرها لاستكمال العلاج في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا".

وساد التذمر والغضب بين الأهالي الذين أعربوا عن رفضهم للعنف والجريمة وطالبوا بتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، في حين لم تعلن الشرطة عن اعتقال المشتبه بهما بالاعتداء الخطير على المسن وخلفيته.