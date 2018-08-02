سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ضد "قانون القومية"

تحت عنوان "معا نسقط قانون القومية العنصري... موحدين ضد الفاشية"، أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، اليوم الخميس، عن برنامج الفعاليات الاحتجاجية التي أقرتها للتصدي لـ"قانون اقومية".

وتتركز الفعاليات الاحتجاجية على وقفات تظاهرية ستجري خلال نهاية الأسبوع في عدد من المدن ومفارق الطرق المركزية، موزعة في كل أنحاء البلاد شمالا وجنوبًا، لتنتهي بمظاهرة قطرية في تل أبيب يوم السبت 11 آب/ أغسطس الجاري.

ودعت لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرات.

وجاء برنامج التظاهرات الاحتجاجية على النحو التالي:

* ساحة عين العذراء في مدينة الناصرة، الجمعة الساعة 17:30.

* مفرق الجديدة الشمالي الشرقي، الجمعة الساعة 17:00.

* حيفا: أمام بيت الوزير كحلون، السبت الساعة 20:00.

* مفرق الجميجمة المدخل الغربي لسخنين، السبت 17:00.

* الشاغور دوار الزيتونة شرقي مجد الكروم، السبت الساعة 18:00.

* مفرق كفر كنا الشمالي، السبت الساعة 16:30.

* وادي عارة، مفرق أم الفحم، السبت الساعة 17:00.

* باقة الغربية ساحة مسجد أبو بكر، السبت الساعة 19:00.

* مفرق راس عامر-الطيرة، السبت الساعة 18:00.

* مفرق جلجولية، السبت الساعة 18:00.

* النقب، رهط دوار البلدية، السبت الساعة 18:00.

* مفرق الناعمة - شفاعمرو، الأحد 5/8/2018 الساعة 18:00.

* الرملة ساحة مجدال، الثلاثاء 7/8/2018 الساعة 18:30.

* مسيرة سيارات الأربعاء 8/8، تنطلق من كفر قرع الساعة 8:00 صباحا وتختتم بتظاهرة أمام مبنى الكنيست، وانطلاق حملة التوقيع على عريضة النصف مليون المطالبة بإسقاط "قانون القومية" العنصري.

انتهاء بمظاهرة تسعى المتابعة لحشد واسع للمشاركة فيها في تل أبيب يوم السبت الموافق 11 آب/ أغسطس.