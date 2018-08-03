احتجاجًا على "قانون القوميّة": تظاهرتان منفصلتان في الناصرة والمكر

شارك، مساء اليوم الجمعة، العشراتُ من المواطنين، في تظاهرتين منفصلتين في مدينة الناصرة، وقرية جديدة - المكر، جاءتا كشكلٍ مُناهضٍ لقانون القوميّة التي تمّ سنّه مؤخّرا.

ففي النّاصرة، رفع المُشاركون شعارات، وشهدت التظاهرة، حملةَ تواقيعٍ مناهضة لقانون القومية، في إطار سلسلة فعاليات احتجاجية، أعلنت عنها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، واللجنة الشعبية لمناهضة القانون القومية.

من تظاهرة الناصرة (عرب 48)

وشارك في التظاهرة عشرات الناشطين من مختلف الأحزاب، ورفعوا العلم الفلسطيني، والشعارات المنددة بقانون القومية العنصري، في الوقفة الاحتجاجية التي تأتي تحت عنوان "سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر".

وأبدى المحتجون قلقهم من زيادة العنصرية في الدولة، دون الأخذ بمشاعر المواطنين العرب في البلاد.

وذكرَ مُراسل "عرب 48" أنّ التظاهرة في مدينة الناصرة، لم تشهد إقبالًا ومشاركةً تليقان بمكانة النّاصرة، وعِظَم إجحاف القانون الذي تمّ سنه، إذ اقتصرت المشاركة على أفراد قلائل، لم يلبثوا إلا أن أنهوا تظاهرتهم بعد وقتٍ قصير من انطلاقها.

وفي المكر، تظاهر العشرات من أهالي القرية، والمنطقة، في المفرق الشمالي للقرية احتجاجا على "قانون القومية".

من التظاهرة بالمكر (عرب 48)

ورفع المتظاهرون في الوقفة لافتات عديدة، كُتِب على بعض منها "هذا وطننا (...) هنا بيتنا والعربية لغتنا"، "سجل أنا عربي"، "قانون القومية أبرتهايد رسمي"، بالإضافة إلى شعارات أخرى منددة بالقانون العنصري.

وتأتي الوقفتان ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المتابعة من أجل التصدي للقانون.

ومن المقرر أن تُنظَّم يوم غدٍ، السبت، العديد من التظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد.