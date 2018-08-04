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تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 22:00

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو
إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو (عرب 48)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير: محمد وتد

تظاهر المئات من ابناء مدينة شفاعمرو والمجتمع العربي مساء اليوم السبت، على دوار الشهداء في المدينة، وذلك لإحياء الذكرى الـ 13 لمجزرة شفاعمرو، والتي اقترفها الإرهابي ناتان زاده عام 2005، وحمل المتظاهرون شعارات منددة بالإرهاب، وقانون القومية الذي شرعته الكنيست الاسرائيلي مؤخرا.

واستشهد في المجزرة أربعة من فلسطينيين من أهالي المدينة، هم: هزار ودينا تركي، ميشيل بحوث ونادر حايك.

وأتت التظاهر بموجب قرار صادر عن القوى السياسية في المدينة، بإقامة وقفة احتجاجية تنديدا بالمجزرة، وردا على مجموعة القوانين العنصرية التي سنتها السلطات الإسرائيلية، مؤخرا، منها قانون القومية العنصري.

وارتكبت المجزرة عام 2005، من قبل الإرهابي ناتان زادة، في حافلة مواصلات عامة كانت تقل عشرات السكان.

وكان الجندي الإسرائيلي الإرهابي زادة يستقل حافلة يوم 04/08/2005 تمر من مدينة شفاعمرو، حيث بدأ بإطلاق النار على مستقلي الحافلة، ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 15 آخرين، قبل أن يتمكن مواطنون غاضبون من شفاعمرو من صد الإرهابي ومنعه من مواصلة جريمته.


#شفاعمرو
#مجزرة
#الإرهابي ناتان زاده
#قانون القومية
#عنصرية

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

تظاهرة إحياء الذكرى الـ13 لمجزرة شفاعمرو

من عرب 48

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