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هزة أرضية بقوة 2.7 تضرب منطقة البحر الميت

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 12:51

هزة أرضية بقوة 2.7 تضرب منطقة البحر الميت
هزات أرضية ضربت منطقة طبرية والجليل (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ضربت هزة أرضية صباح اليوم الأحد، جنوب البحر الميت وكانت بقوة 2.7 على مقياس ريختر وعلى عمق 15 كيلو مترا في باطن الأرض، حيث لم يبلغ عن وقع أضرار وخسائر بالممتلكات أو إصابات بشرية.

ووفقا للمرصد الوطني الفلسطيني للزلازل، بأنه عند الساعة 8:52 من صباح اليوم، ضرب هزة أرضية خفيفة منطقة البحر الميت وكانت بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح أن عمق بؤرة الزلزال في باطن الأرض كانت 15 كيلومترا أسفل سطح الأرض.

وعادت الهزات الأرضية لتضرب منطقة الجليل وطبرية مجددا بعد أن تعرضت البلاد وخاصة منطقة الجليل والشمال في الأسابيع الأخيرة إلى عشرات الهزات الأرضية المتوسطة والارتدادية، حيث سجلت أعلى الهزات بقوة 4.2.

 


#هزة أرضية
#زلزال
#طبرية
#البحر الميت

من عرب 48

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