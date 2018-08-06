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اعتقال مشتبهين بالرشوة والاحتيال بينهم موظف سلطة محلية

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 09:31

اعتقال مشتبهين بالرشوة والاحتيال بينهم موظف سلطة محلية
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية عدة مشتبهين، على ذمة التحقيق تحت الإنذار، وأُحيل 3 مشتبهين آخرين للتحقيق بشبهة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبين المعتقلين موظف في سلطة محلية، صباح اليوم الإثنين.

وترافق التحقيق النيابة العامة ويتمحور في ظاهرة الفساد العام.

ويُستدل من المعلومات المتوفرة في ملف القضية أن "الموظف في السلطة المحلية قد حصل، على ما يبدو، خلال عمله في منصبه، على منافع ذات قيمة اقتصادية مقابل تسهيل وتقديم منافع لآخرين، وذلك بشكل مناف للقانون".

وعلمنا أنه جرى تفتيش منازل ومكاتب المشتبه بهم، وجرى إحالة المشتبهين إلى التحقيق، ومن المزمع إحالتهم إلى محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" للبحث في طلب الشرطة لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.


#السلطات المحلية
#اعتقالات
#رشوة
#احتيال
#خيانة الأمانة

من عرب 48

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