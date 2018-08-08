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الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 08:59

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم
طاطور ومتضامنون في بيتها، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / زكريا حسن
تحرير: قاسم بكري

غادرت الشاعرة دارين طاطور منزل أسرتها في قرية الرينة، صباح اليوم الأربعاء، متوجهة إلى معتقل الجلمة، قضاء حيفا، من أجل نقلها من هناك إلى السجن الذي ستقضي فيه محكوميتها لمدة شهرين، بعد اختزال مدة ثلاثة أشهر من محكوميتها البالغة خمسة أشهر كانت فيها بالمعتقل.

وكان عشرات المتضامنين والداعمين للشاعرة طاطور قد زاروها قبل مغادرتها البيت، صباح اليوم.

وقالت طاطور لـ"عرب 48": "إنني مدينة بالشكر الجزيل للمتضامنين من أصدقائي، العرب واليهود، الذين لم يتركوني للحظة واحدة، خلال محاكمتي، وفي الأمسية التضامنية التي جرت في ساحة بيتنا، مساء أمس" بمشاركة عدد كبير من الفنانين والأدباء والأصدقاء".

وأكدت أنها غير نادمة وأنها تحاكم على "موقف سياسي يؤكد بأن إسرائيل دولة ديمقراطية لليهود فقط، وحرية التعبير تقتصر على فئة واحدة في هذه البلاد التي تمارس على أشكال القمع والاضطهاد ضد العرب الذين يعتقدون أنهم يعيشون في دولة قانون".


#دارين طاطور
#سجون
#الرينة

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

الشاعرة دارين طاطور تدخل السجن اليوم

من عرب 48

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