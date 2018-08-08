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حورة: إصابتان بشجار عائلي في بئر السبع

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 18:49

حورة: إصابتان بشجار عائلي في بئر السبع
(توضيحية)
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش
تحرير: محمود مجادلة

أصيب مساء اليوم الأربعاء، شابان على الأقل في شجار عائلي نشب بين عائلتين من قرية حورة في النقب.

وعلم "عرب 48" أن الشجار وقع في شارع "يتسحاك راغر" بمدينة بئر السبع، وهو الشارع الرئيسي في المدينة ذات الأغلبية اليهودية، وخلف إصابتين لشابين يبلغان من العمر 23 عاما.

وأكدت المصادر أن الطواقم الطبية شخّصت حالة المصابين بالمتوسطة، حيث تعرض أحدهما لضربة في الرأس فيما تعرض الآخر لطعنات بآلة حادة في الجزء السفلي من جسده.

يشار إلى أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية للشبان ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" القريب من مكان الحادثة.

وقالت الشرطة إنها "باشرت في التحقيق في ملابسات الحادث".

ويشهد النقب موجة من العنف المجتمعي، منذ بداية الأسبوع الماضي، حيت تعرض شاب للقتل بإطلاق نار في قرية اللقية في النقب فيما أصيب 6 آخرون بجراحٍ متفاوتة بعضها خطيرة، إثر خلاف مسلح بين عائلتين في القرية.

وأصيب شاب من بلدة تل السبع في النقب بعيارات نارية في الجزء السفلي من جسده، جراء استهدافه بعد خلاف نشب في أحد مقاهي البلدة.

 


#النقب
#بئر السبع
#حورة
#اللقية
#شجار عائلي

من عرب 48

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