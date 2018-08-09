مصرع سائق جرافة في حادث طرق بالنقب

لقي سائق جرافة (61 عاما) من الضفة الغربية مصرعه في حادث طرق وقع بين جرافة وسيارة خصوصية من الضفة الغربية فجر اليوم، الخميس.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنّه تلقى المركز في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 04:42 حول حادث طرق بين جرافة وسيارة على شارع رقم 317، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو فلسطيني، ولكنه اضطر لإقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.