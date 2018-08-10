إصابة 19 سائحا من البلاد في حادث طرق بأنطاليا

أصيب 19 سائحا من البلاد بينهم أسرة (والدان وطفلان) من مدينة أم الفحم وشخصان من مدينة باقة الغربية في حادث طرق وقع بين حافلة كانت تقل سائحين من البلاد وسيارة تركية، في منطقة "مانفجات" في مدينة أنطاليا بتركيا، مساء أمس الخميس.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "سيدا مانفجات" في تركيا. لاستكمال العلاج بعد أن قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين في مكان الحادث.

وفتحت شرطة السير في تركيا ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن مجموعة السائحين من البلاد وصلت إلى أنطاليا صباح أمس، الخميس، بهدف الاستجمام والسياحة هناك.