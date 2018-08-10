مصرع شاب من النقب وفتاة في حادثي طرق

لقي الشاب فؤاد ابن حجية (24 عاما) من سكان قرية بير هداج في النقب، جنوبي البلاد، مصرعه في حادث الطرق الذي وقع عند مفرق "مشافي ساديه" في شارع 40 مساء أمس، الخميس.

ونتج الحادث المروع، على ما يبدو، عن اصطدام وجها لوجه بين سيارتين، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وترك ضحية الحادث خلفه زوجة وطفلا. ومن المتوقع تشييع جثمانه اليوم الجمعة في مقبرة العائلة.

كما لقيت شابة (22 عاما) مصرعها وأصيب أربعة آخرون في حادث طرق مروع وقع على شارع 6 قرب مفرق "كريات غات" حيث انقلبت سيارة خصوصية صباح اليوم، الجمعة.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الأولية للمصابين ووصفت إصابة شابين بأنها خطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، وأقرت وفاة الشابة على الفور.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين.