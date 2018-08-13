إصابة 9 عمال استنشقوا مادة سامة في مصنع بالجليل

نقل 9 عمال من أحد المصانع في بلدة "حتسور" شمالي البلاد، إلى المستشفى في مدينة صفد، إثر استنشاقهم مادة سامة أثناء عملهم فجر اليوم، الإثنين.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للعمال المصابين ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، على وجه السرعة.

وعلم مراسل "عرب 48" أنه جرى تسريح العمال من المستشفى إلى منازلهم بعد تقديم العلاج اللازم لهم، إذ كانوا يعانون من صعوبة بالتنفس.

ونفذت طواقم طبية الإجراءات اللازمة للتعامل مع المادة السامة.