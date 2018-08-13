  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة 9 عمال استنشقوا مادة سامة في مصنع بالجليل

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 09:05

إصابة 9 عمال استنشقوا مادة سامة في مصنع بالجليل
مستشفى صفد (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نقل 9 عمال من أحد المصانع في بلدة "حتسور" شمالي البلاد، إلى المستشفى في مدينة صفد، إثر استنشاقهم مادة سامة أثناء عملهم فجر اليوم، الإثنين.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للعمال المصابين ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، على وجه السرعة.

وعلم مراسل "عرب 48" أنه جرى تسريح العمال من المستشفى إلى منازلهم بعد تقديم العلاج اللازم لهم، إذ كانوا يعانون من صعوبة بالتنفس.

ونفذت طواقم طبية الإجراءات اللازمة للتعامل مع المادة السامة.


#حوادث العمل
#الجليل
#مادة سامة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2018-08-13

ليلة دامية: مقتل رجل أعمال في باقة الغربية
ليلة دامية: مقتل رجل أعمال في باقة الغربية

2018-08-12

نورا أبو صلب قتلت مرتين... مرة بالرصاص ومرة بالتعتيم
نورا أبو صلب قتلت مرتين... مرة بالرصاص ومرة بالتعتيم

2018-08-12

الأكثر قراءة

بظروفٍ غامضة: وفاة أحمد أبو حمادة (الزّعبور) واتّهاماتٌ مُوجّهَة للسلطة

بظروفٍ غامضة: وفاة أحمد أبو حمادة (الزّعبور) واتّهاماتٌ مُوجّهَة للسلطة

2018-08-12

"هآرتس": الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحضّر لاغتيال قادة في حماس

2018-08-12
تحقيق: أطفال عائلة البكر استشهدوا بصاروخي طائرة مسيرة

تحقيق: أطفال عائلة البكر استشهدوا بصاروخي طائرة مسيرة

2018-08-12
النقب: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

النقب: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

2018-08-12
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد

2018-08-12