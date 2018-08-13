إضراب في باقة: خطوات تصعيدية ضد العنف والجريمة

التزم أهالي مدينة باقة الغربية بالإضراب العام والشامل الذي دعا إليه اللجنة الشعبية ولجنة الإصلاح والبلدية، حيث أغلقت المحال التجارية وفروع البنوك والبريد والمؤسسات العامة، اليوم الإثنين، أبوابها، استنكارا لجريمة القتل الذي راح ضحيتها رجل الأعمال أحمد زهدي عثامنة، الليلة الماضية.

جاء ذلك وسط دعوات لتنظم وقفات احتجاجية تنديدا بالعنف والجريمة وانتشار السلاح وسيطرة ثقافة القوة والعربدة، و"سط غياب الشخصيات القيادية عن المشهد ما يؤدي بالضرورة إلى نتيجة حتمية قد تقود إلى موجة عنف دخيلة على البلد الآمن"، وفق ما صرّح به عدد من الأهالي لـ"عرب 48".

واجتمع في قاعة الجلسات في دار البلدية في مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الإثنين، ممثلون عن لجنة الصلح واللجنة الشعبية وبلدية باقة الغربية، بالإضافة إلى عدد من الناشطين، في محاولة لاستدراك الوضع في ظل الأجواء الغاضبة التي عبّر عنها بعض من شباب البلدة في شوارعها الرئيسية وفي المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال الشاب متأثرًا بجراحه.

وبحث الاجتماع سبل التصدي لآفة العنف والجريمة، ولتفعيل آلية ضغط شعبي على جهاز الشرطة لضبط المجرمين، وسط معطيات تقديرية تفيد بأنه حيثما تواجدت الشرطة الإسرائيلية، ارتفعت نسب الجريمة وقلت نسبة المحاسبة العادلة للمجريمين وتقديمهم للقضاء.

وخلال الاجتماع اقترحت العديد من الخطوات الاحتجاجية على إثر تفشي العنف والجريمة، وعلى وجه الخصوص جريمة القتل التي وقعت الليلة الماضية، والتي أصيب فيها شخص آخر (39 عاما) بجروح متوسطة، كان برقة الضحية عثامنة لحظة ارتكاب الجريمة.

وخلص الاجتماع إلى "الانطلاق في مظاهرة شعبية سلمية، تبدأ فورَ الانتهاء من الجنازة، من المقبرة الشمالية، مرورًا بالشارع الرئيسي، لتنتهي عند ديوان باقة الغربية".

وأوضحت البلدية في بيان صدر عنها أنه "ستشاركُ في المظاهرة كافة الأطر الجماهيرية الاجتماعية والسياسية، الفاعلة على الساحة المحلية، دون استثناء".

ومع انتهاء المظاهرة، ستُلْقى خطابات، من قبل: بلدية باقة الغربية؛ لجنة الصلح، اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد.

وقالت البلدية في بيانها إنه "ستتواصل عمليات التصدي لآفة العنف الإجرامية وآلتها القاتلة، من خلال اتخاذ عدة خطوات عملية تصعيدية ضد الإجرام وضد عناصرها المتآمرة، وضد تقاعس الأجهزة الأمنية في مجتمعنا العربي".

وأشارت البلدية إلى أنه سيتم إطلاع الأهالي "خلال القريب العاجل، عن باقي الخطوات التصعيدية التالية، ضمن خطتنا لمكافحة آفة الإجرام".