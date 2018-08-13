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بعد مصرع عاملين صباحا: مصرع عامل ثالث في ورشة بناء

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 18:04

بعد مصرع عاملين صباحا: مصرع عامل ثالث في ورشة بناء
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

لقي عامل مصرعه مساء اليوم، الإثنين، وذلك نتيجة سقوطة من ارتفاع 12 مترا في موقع بناء قرب مدينة اللد.

وعلم أن العامل، وهو في جيل 35 عاما، سقط من الطابق الرابع من مبنى في "موشاف أحيسماخ"، قرب مدينة اللد، ولقي مصرعه على الفور.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا بوقوع الحادث في الساعة 17:19، ولدى وصول الطواقم إلى المكان تبين أن العامل قد أصيب بعدة إصابات قاتلة نتيجة سقوطه من الطابق الرابع، ولم تتمكن الطواقم من إنقاذ حياته.

تجدر الإشارة إلى أن عاملين قد لقيا مصرعيهما، اليوم أيضا، نتيجة سقوطهما من ارتفاع في ورشة بناء قرب مدينة كفر قاسم.

وعلم أن ضحيتي الحادث هما إبراهيم زكريا محمد الحديدي (32 عاما) ورامي عبد الله علي بدر (34 عاما) من قرية بيت لقيا قرب رام الله.

وحاولت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى مكان الحادث في ورشة بناء ببلدة "روش هعاين" قرب كفر قاسم، إنقاذ حياة العاملين حيث أجرت لهما عمليات إنعاش لكن دون جدوى واضطرت لإعلان وفاتهما.

 


#مصرع عامل
#اللد
#إبراهيم الحديدي
#رامي بدر

من عرب 48

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