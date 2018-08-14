  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية قرب المغار

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 09:22

إصابة خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية قرب المغار
من الحادث
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي بالقرب من قرية المغار، فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل، فإن الحادث نجم عن انقلاب دراجة نارية وارتطامها بحائط بعد فقدان السائق السيطرة عليها، على ما يبدو.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس والصدر.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.


#المغار
#حادث طرق
#دراجة نارية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: مصابان في جريمتي طعن وإطلاق نار
الناصرة: مصابان في جريمتي طعن وإطلاق نار

2018-08-14

الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية
الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية

2018-08-14

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الانخفاض
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الانخفاض

2018-08-14

الأكثر قراءة

باقة الغربية: جنازة مهيبة لضحية جريمة القتل

باقة الغربية: جنازة مهيبة لضحية جريمة القتل

2018-08-13

"قانون القومية"، "وثيقة الاستقلال" وتزوير التاريخ

2018-08-13
إضراب في باقة: خطوات تصعيدية ضد العنف والجريمة

إضراب في باقة: خطوات تصعيدية ضد العنف والجريمة

2018-08-13
مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

2018-08-13
نتنياهو يلتقي السيسي سرا

نتنياهو يلتقي السيسي سرا

2018-08-13