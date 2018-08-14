إصابة خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية قرب المغار

أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي بالقرب من قرية المغار، فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل، فإن الحادث نجم عن انقلاب دراجة نارية وارتطامها بحائط بعد فقدان السائق السيطرة عليها، على ما يبدو.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس والصدر.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.