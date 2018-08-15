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قلنسوة: اندلاع النار في منزل وسيارتين

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 08:57

قلنسوة: اندلاع النار في منزل وسيارتين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شبت ألسنة النار في منزل قرب المقبرة في مدينة قلنسوة، بعد منتصف الليلة الماضية، ما تسبب بأضرار جسيمة وخسائر فادحة لسيارتين تعودان لأصحاب المنزل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان الحريق ومنعت انتشاره، فيما فتحت الشرطة ومحققو الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

وتسود حالة من القلق البلدات العربية بسبب ازدياد العنف والاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة والخاصة وجرائم القتل وإطلاق الرصاص وحرق السيارات.

وتكررت مطالب المواطنين العرب بكبح جماح الظاهرة الخطيرة وتوفير الأمن والأمان، لكن دون جدوى.


#قلنسوة
#حرائق
#سيارات
#منازل

قلنسوة: اندلاع النار في منزل وسيارتين

قلنسوة: اندلاع النار في منزل وسيارتين

من عرب 48

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